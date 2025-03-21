Шоилица: Санду борется не с коррупцией, а с оппозицией

Майя Санду пришла к власти под лозунгом борьбы с коррупцией. Прошло уже 5 лет, и где результаты? Мы видим, как уголовные дела открываются против оппозиции, как преследуются журналисты и активисты. Но где громкие задержания чиновников из группировки PAS?