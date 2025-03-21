Шоилица: Санду борется не с коррупцией, а с оппозицией

В Молдове до 21 марта будет находиться группа экспертов из ЕС, которые проведут оценку работы антикоррупционных органов страны. Вероятно, европейские эксперты не увидят реальную картину, а их визит будет использован властью для своего предвыборного пиара. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
Майя Санду пришла к власти под лозунгом борьбы с коррупцией. Прошло уже 5 лет, и где результаты? Мы видим, как уголовные дела открываются против оппозиции, как преследуются журналисты и активисты. Но где громкие задержания чиновников из группировки PAS?
Активист утверждает, что все национальные антикоррупционные структуры находятся под контролем правящей партии PAS. По его мнению, власть использует эти органы для подавления инакомыслия, а не для борьбы с реальными преступлениями.
«Они работают не против коррупционеров, а против оппозиции. А так называемая независимая судебная система — это миф для умственно отсталых», — отметил собеседник.
Шоилица считает, что коррупция в стране продолжит расти быстрыми темпами до тех пор, пока у власти будет группировка PAS во главе с Майей Санду.