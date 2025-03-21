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Шоилица: Санду борется не с коррупцией, а с оппозицией

Гражданский активист считает, что Молдова нуждается в реальной борьбе с коррупцией, а не в псевдореформах для пиара власти.

Источник: Reuters

В Молдове до 21 марта будет находиться группа экспертов из ЕС, которые проведут оценку работы антикоррупционных органов страны. Вероятно, европейские эксперты не увидят реальную картину, а их визит будет использован властью для своего предвыборного пиара. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.

Майя Санду пришла к власти под лозунгом борьбы с коррупцией. Прошло уже 5 лет, и где результаты? Мы видим, как уголовные дела открываются против оппозиции, как преследуются журналисты и активисты. Но где громкие задержания чиновников из группировки PAS?

Тудор Шоилица.

Активист утверждает, что все национальные антикоррупционные структуры находятся под контролем правящей партии PAS. По его мнению, власть использует эти органы для подавления инакомыслия, а не для борьбы с реальными преступлениями.

«Они работают не против коррупционеров, а против оппозиции. А так называемая независимая судебная система — это миф для умственно отсталых», — отметил собеседник.

Шоилица считает, что коррупция в стране продолжит расти быстрыми темпами до тех пор, пока у власти будет группировка PAS во главе с Майей Санду.