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Беларусь и РФ определят представителей по реализации договора о безопасности

Планируется создание института спецпредставителей от двух стран, которые будут контролировать реализацию договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Очередным шагом сотрудничества Москвы и Минска по линии обеспечения безопасности станет размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник», заявил Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в пятницу в интервью телеканалу «Первый информационный», комментируя вступивший в силу союзный договор о гарантиях безопасности.

Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года, он прошел ратификацию в Беларуси и России.

«(…) планируется в ближайшее время ввести институт спецпредставителей с задействованием потенциала МИДов России и Беларуси, которые будут отслеживать реализацию положений этого договора», — сказал Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный».

По его словам, данный институт спецпредставителей будет введен в целях контроля за тем, как выполняются условия договора.