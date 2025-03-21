Беларусь и РФ определят представителей по реализации договора о безопасности

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Очередным шагом сотрудничества Москвы и Минска по линии обеспечения безопасности станет размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник», заявил Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в пятницу в интервью телеканалу «Первый информационный», комментируя вступивший в силу союзный договор о гарантиях безопасности.
Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года, он прошел ратификацию в Беларуси и России.
«(…) планируется в ближайшее время ввести институт спецпредставителей с задействованием потенциала МИДов России и Беларуси, которые будут отслеживать реализацию положений этого договора», — сказал Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный».
По его словам, данный институт спецпредставителей будет введен в целях контроля за тем, как выполняются условия договора.