Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции «Суджа»

«Суджу» вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления«, — сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.