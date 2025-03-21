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Песков прокомментировал заявления из Киева о подрыве станции «Суджа»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию «Суджа» в курском приграничье.

Источник: РИА "Новости"

«Суджу» вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры горящих трубопроводов, эти газовые трубы, которые горят в этой станции. При этом мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдные совершенно заявления«, — сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.

По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта киевский режим преднамеренно подорвал газоизмерительную станции «Суджа», расположенную в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области. Объект получил значительные повреждения. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной украинской провокацией, направленной на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.