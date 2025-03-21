Глава Каширского района Воронежской области ушел в отставку

Александру Пономареву 58 лет. Он родился в Воронеже. В 1984 году окончил латвийскую мореходную школу, в 1997-м — Волгоградский юридический институт МВД России. Кандидат юридических наук. Служил на суднах Военно-морского флота, в УВД Воронежской области. Во врем командировки в Чечню получил ранение. В 2005 году избрался в Воронежскую облдуму, был членом фракции «Единой России».