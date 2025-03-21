The Economist рассказал о «ловушке» Путина для Трампа

Вместе Россия и США могут свернуть горы. Например, Россия могла бы помочь в разрешении кризисов на Ближнем Востоке и за его пределами: она может убедить своего друга Иран отказаться от создания атомной бомбы. А американские инвестиции в российские предприятия, например в разведку газа в Арктике, могли бы получить новый импульс. Запад снял бы санкции, введенные в отношении России, и она бы вернулась в G7. А если бы США смогли вырвать Россию из лап Китая, удалось бы избежать третьей мировой войны, о которой постоянно говорит Трамп.