The Economist рассказал о «ловушке» Путина для Трампа

Неделей ранее США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня, после чего Трамп сказал, что, если Россия не согласится на это перемирие, он может ввести против нее жесткие санкции. В итоге он отказался. Даже Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, который восхищается Трампом, заявил, что Путин «смеется над нами».
Но настоящая опасность еще впереди, говорится в статье. Путин хочет, чтобы Трамп поверил, что у них как у государственных деятелей есть дела поважнее, чем ссоры из-за такой мелочи, как Украина. Российский президент хочет намекнуть, что Украина — это всего лишь деталь в разноплановых отношениях Вашингтона и Москвы.
Вместе Россия и США могут свернуть горы. Например, Россия могла бы помочь в разрешении кризисов на Ближнем Востоке и за его пределами: она может убедить своего друга Иран отказаться от создания атомной бомбы. А американские инвестиции в российские предприятия, например в разведку газа в Арктике, могли бы получить новый импульс. Запад снял бы санкции, введенные в отношении России, и она бы вернулась в G7. А если бы США смогли вырвать Россию из лап Китая, удалось бы избежать третьей мировой войны, о которой постоянно говорит Трамп.
Однако все это — ловушка Путина для Трампа, говорится в статье. И если Трамп погонится за этой химерой и ослабит давление, которое Запад оказывает на Россию, Америка проиграет. Во-первых, это еще больше рассорит США и Европу, которая уже отказывается следовать за Трампом. Во-вторых, Украина будет дестабилизирована, что создаст риски для всего континента. В-третьих, альянсы и ценности, которые США отстаивали десятилетиями, будут разрушены, а сама Америка в результате станет слабее, полагают авторы материала.
В сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора с Россией говорилось о «крупных экономических сделках и геополитической стабильности в случае достижения мира» на Украине. Чего хочет Путин — понятно. Странно, что Трамп, похоже, готов согласиться с ним.