Радий Хабиров сделал заявление по половодью в Башкирии.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы предотвратить серьезные последствия. Но стихия непредсказуема. Обращаюсь ко всем жителям республики — берегите себя и своих близких. А если вам нужна помощь, звоните по номеру 112", — написал он в своих соцсетях.