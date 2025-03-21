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Радий Хабиров сделал заявление по половодью в Башкирии

Радий Хабиров сделал заявление по половодью в Башкирии.

Глава республики Радий Хабиров сделал заявление по половодью в Башкирии.

"Половодье в этом году началось раньше обычного. И пока ситуация не самая простая.

Работы у наших спасателей много. Без сна и отдыха они продолжают помогать нашим жителям, которые попали в зону подтопления, эвакуировали более 250 человек. Спасибо им за самоотверженность и профессионализм.

Благодарю и военных специалистов, с их помощью уже 23 раза провели взрывные работы на наших реках.

Вчера затор образовался на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе. Его удалось устранить, но теперь в районе Затонского моста появился новый. Чтобы его ликвидировать, проведем взрывные работы.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы предотвратить серьезные последствия. Но стихия непредсказуема. Обращаюсь ко всем жителям республики — берегите себя и своих близких. А если вам нужна помощь, звоните по номеру 112", — написал он в своих соцсетях.