В Молдове платежи и переводы в сделках с недвижимостью разрешат при ряде условий

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Платежи и переводы в иностранной валюте, осуществляемые на территории Республики Молдова, будут разрешены при купле-продаже недвижимости при соблюдении определенных условий, соответствующий законопроект принял парламент.
Инициативу выдвинули депутаты правящей PAS Раду Мариан и Виктор Спыну. Предложение урегулировать платежи и операции в иностранной валюте при купле-продаже недвижимости появилось в контексте реализации Закона «О наличных расчетах». Согласно ему, с 1 апреля 2025 года операции с наличными будут разрешены только в том случае, если стоимость недвижимости составляет менее 80 000 евро. В остальных случаях оплата в электронном или банковском формате будет обязательной.
В этих условиях, согласно действующему законодательству, Молдовы, лица, которые будут осуществлять указанные сделки в электронном формате, будут вынуждены осуществлять валютообменные операции, что также влечет за собой дополнительные расходы. Например, при транзакции на сумму 100 000 евро комиссия за обменный курс составит 600 евро за операцию. Чтобы минимизировать эти издержки, депутаты предложили внести изменения в Закон о валютном регулировании, разъяснили народные избранники.
По данным Союза агентств недвижимости, в прошлом году было совершено более 16 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, а средняя стоимость сделки составила около 100 тысяч евро, уточняет пресс-служба парламента.
Законодательные поправки вступят в силу 1 апреля 2025 года, а Национальному банку Молдовы предстоит привести свои нормативные акты в соответствие с соответствующей законодательной инициативой.