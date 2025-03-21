В Молдове платежи и переводы в сделках с недвижимостью разрешат при ряде условий

Инициативу выдвинули депутаты правящей PAS Раду Мариан и Виктор Спыну. Предложение урегулировать платежи и операции в иностранной валюте при купле-продаже недвижимости появилось в контексте реализации Закона «О наличных расчетах». Согласно ему, с 1 апреля 2025 года операции с наличными будут разрешены только в том случае, если стоимость недвижимости составляет менее 80 000 евро. В остальных случаях оплата в электронном или банковском формате будет обязательной.