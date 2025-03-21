Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество на Ближнем Востоке

Катар выступает посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. Так, в январе 2025 года именно при посредничестве Дохи враждующие стороны спустя 15 месяцев войны подписали соглашение о прекращении огня и постепенном освобождении заложников. Позже, спустя почти два месяца, боевые действия возобновились.