Премьер Бельгии де Вевер назвал возможную конфискацию активов РФ актом войны

По данным Bloomberg, Великобритания и ЕС продолжают обсуждать, как можно изъять замороженные российские активы для увеличения расходов на оборону и усиление давления на российского лидера Владимира Путина в контексте мирных переговоров о прекращении конфликта на Украине. Они уже ищут юридическое обоснование подобных действий и даже достигли определенного прогресса, хотя Бельгия, Германия и некоторые другие европейские страны сопротивляются этому, считая, что подобные действия нарушают положения международного права и могут повлиять на евро. Однако Германия может изменить свою позицию в этом вопросе, так как в стране предстоит смена правительства.