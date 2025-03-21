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Появилось видео обкатки предполагаемого шасси для «Орешника»

Шасси для «Орешника» производится в Беларуси, средства поражения — продукция российского военпрома.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Обкатка предполагаемого шасси для российского комплекса «Орешник» проходит в Беларуси, об этом сообщает к белорусским силовым структурам Telegram-канал «Невольфович».

В ролике, который опубликовал Telegram-канал, видно, как шестиосный тягач выезжает с территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). На раме установлена конструкция, которая имитирует балласт с необходимым весом.

«Местные жители делятся кадрами с предполагаемыми шасси для знаменитого “Орешника”, которые разрабатывают на белорусском предприятии МЗКТ», — говорится в сообщении.

Тягач передвигается в сопровождении автомобиля ГАИ.

О том, что комплексы «Орешник» Россия передаст Беларуси, стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря 2024 года в Минске. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетные системы могут передать во второй половине 2025 года.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что к концу 2025 года две установки «Орешника» могут поступить на вооружение в белорусскую армию.

В минувший вторник госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» — продукт Союзного государства. По его словам, основная машина производится в Беларуси, а средства поражения — ракеты — продукция российского ВПК.