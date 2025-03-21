Появилось видео обкатки предполагаемого шасси для «Орешника»

О том, что комплексы «Орешник» Россия передаст Беларуси, стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря 2024 года в Минске. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетные системы могут передать во второй половине 2025 года.