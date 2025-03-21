Появилось видео обкатки предполагаемого шасси для «Орешника»

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Обкатка предполагаемого шасси для российского комплекса «Орешник» проходит в Беларуси, об этом сообщает к белорусским силовым структурам Telegram-канал «Невольфович».
В ролике, который опубликовал Telegram-канал, видно, как шестиосный тягач выезжает с территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). На раме установлена конструкция, которая имитирует балласт с необходимым весом.
«Местные жители делятся кадрами с предполагаемыми шасси для знаменитого “Орешника”, которые разрабатывают на белорусском предприятии МЗКТ», — говорится в сообщении.
Тягач передвигается в сопровождении автомобиля ГАИ.
О том, что комплексы «Орешник» Россия передаст Беларуси, стало известно после заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря 2024 года в Минске. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетные системы могут передать во второй половине 2025 года.
Позже президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что к концу 2025 года две установки «Орешника» могут поступить на вооружение в белорусскую армию.
В минувший вторник госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» — продукт Союзного государства. По его словам, основная машина производится в Беларуси, а средства поражения — ракеты — продукция российского ВПК.