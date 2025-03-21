Киев намерен блокировать теле- и радиосигналы из России, Белоруссии и ПМР

По его словам, соответствующее постановление принято украинским правительством.
«Система специального телерадиовещания предназначена для блокирования сигналов… из территорий России, Белоруссии и Приднестровского региона Молдавии», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, заблокированы будут теле- и радиосигналы с неподконтрольных ВСУ территорий или зоны боевых действий.
Ранее сообщалось, что на Украине намерены блокировать российскую музыку.
Кроме того, кабмин Украины намеревался рассмотреть петицию с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах.