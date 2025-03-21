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Киев намерен блокировать теле- и радиосигналы из России, Белоруссии и ПМР

На Украине будут блокировать сигналы теле- и радиовещания из России, Белоруссии и Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Источник: Getty Images

По его словам, соответствующее постановление принято украинским правительством.

«Система специального телерадиовещания предназначена для блокирования сигналов… из территорий России, Белоруссии и Приднестровского региона Молдавии», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, заблокированы будут теле- и радиосигналы с неподконтрольных ВСУ территорий или зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что на Украине намерены блокировать российскую музыку.

Кроме того, кабмин Украины намеревался рассмотреть петицию с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах.