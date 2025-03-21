Последние зарубежные новости за 21 марта 2025 года: свежие события текущего дня

FT: США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине
Администрация Трампа требует новых условий доступа к ресурсам и энергоактивам Украины, включая атомные электростанции. Киев опасается невыгодных условий, но пока Вашингтон не представил окончательный список требований.
Reuters: торговая политика Трампа оставила мировые ЦБ в замешательстве
Аналитики в США фиксируют снижение производства и рост цен. Центральные банки Великобритании и Японии указывают на риски от тарифных мер Трампа. ЕЦБ предупреждает, что пошлины США могут снизить рост экономики и добавить 0,5% к инфляции в краткосрочной перспективе.
Bloomberg рассказал о планах Европы по миротворцам на Украине
Премьер-министр Великобритании заявил, что миротворческий контингент на Украине будет поддержан с воздуха и моря. Вместо 30 000 солдат Лондон предложит Киеву поддержку на море, в небе, на суше и на границах Украины.
NBC узнал о планах Байдена вернуться в политику
Джо Байден заявил лидерам Демократической партии о готовности помогать в сборе средств и кампании для возвращения утраченных позиций. Однако партийные функционеры сомневаются в его роли. По данным NBC, популярность демократов упала до рекордных 27%.
Bloomberg: пошлины Трампа вернули Японию и КНР к экономическому диалогу
В субботу Япония и Китай проведут переговоры для снижения торговой напряженности, вызванной давлением США. В тот же день в Токио пройдет встреча глав МИД Японии, Китая и Южной Кореи.