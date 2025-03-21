Последние зарубежные новости за 21 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Аналитики в США фиксируют снижение производства и рост цен. Центральные банки Великобритании и Японии указывают на риски от тарифных мер Трампа. ЕЦБ предупреждает, что пошлины США могут снизить рост экономики и добавить 0,5% к инфляции в краткосрочной перспективе.