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Последние зарубежные новости за 21 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 21 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

FT: США добиваются новых условий доступа к ресурсам на Украине

Источник: РИА "Новости"

Администрация Трампа требует новых условий доступа к ресурсам и энергоактивам Украины, включая атомные электростанции. Киев опасается невыгодных условий, но пока Вашингтон не представил окончательный список требований.

Reuters: торговая политика Трампа оставила мировые ЦБ в замешательстве

Источник: Freepik

Аналитики в США фиксируют снижение производства и рост цен. Центральные банки Великобритании и Японии указывают на риски от тарифных мер Трампа. ЕЦБ предупреждает, что пошлины США могут снизить рост экономики и добавить 0,5% к инфляции в краткосрочной перспективе.

Bloomberg рассказал о планах Европы по миротворцам на Украине

Источник: AP 2024

Премьер-министр Великобритании заявил, что миротворческий контингент на Украине будет поддержан с воздуха и моря. Вместо 30 000 солдат Лондон предложит Киеву поддержку на море, в небе, на суше и на границах Украины.

NBC узнал о планах Байдена вернуться в политику

Источник: AP 2024

Джо Байден заявил лидерам Демократической партии о готовности помогать в сборе средств и кампании для возвращения утраченных позиций. Однако партийные функционеры сомневаются в его роли. По данным NBC, популярность демократов упала до рекордных 27%.

Bloomberg: пошлины Трампа вернули Японию и КНР к экономическому диалогу

Источник: Freepik

В субботу Япония и Китай проведут переговоры для снижения торговой напряженности, вызванной давлением США. В тот же день в Токио пройдет встреча глав МИД Японии, Китая и Южной Кореи.