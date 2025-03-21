Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» мирной сделки

«Я прекрасно взаимодействовал с обоими джентльменами, и у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Надеюсь, что это так», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Он выразил надежду, что «довольно скоро» стороны достигнут перемирия, а затем будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. По словам Трампа, среди прочего уже обсуждаются вопросы о «разделе земель».