Boeing разработает истребитель шестого поколения F-47

«F-47 будет самым передовым, самым эффективным, самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных», — сказал Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Новый истребитель будет существенно превосходить по своим возможностям авиатехнику других стран, а его скорость сможет превышать 2248 км/ч, утверждает американский президент.
«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — добавил Дональд Трамп. Истребитель также оснащен технологией малозаметности. Союзники США уже интересуются покупкой самолета, но, вероятно, получат неполную его комплектацию, отметил президент США.
Министр обороны США Пит Хегсет в ходе выступления заявил, что с помощью нового истребителя Вашингтон посылает сигнал своим противникам, что сможет беспрепятственно перебрасывать войска и боевую технику по всему миру. По информации СМИ, сумма контракта составляет $20 млрд. На его получение также претендовала компания Lockheed Martin.
Убытки Boeing за последние шесть лет составили $33 млрд. В середине октября производитель оценил сумму на решение финансовых проблем в $25 млрд. Эти средства компания позднее привлекла за счет продажи акций и долговых расписок, а также в виде новых кредитов.