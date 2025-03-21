Boeing разработает истребитель шестого поколения F-47

«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — добавил Дональд Трамп. Истребитель также оснащен технологией малозаметности. Союзники США уже интересуются покупкой самолета, но, вероятно, получат неполную его комплектацию, отметил президент США.