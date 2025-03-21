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Boeing разработает истребитель шестого поколения F-47

Президент США Дональд Трамп поручил Boeing разработку истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Разработка нового истребителя идет уже давно, а испытательные полеты экспериментальной модели выполняются в течение пяти лет, заявил Трамп на пресс-конференции. Производство самолетов начнется в течение двух лет.

Источник: РИА "Новости"

«F-47 будет самым передовым, самым эффективным, самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных», — сказал Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Новый истребитель будет существенно превосходить по своим возможностям авиатехнику других стран, а его скорость сможет превышать 2248 км/ч, утверждает американский президент.

«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — добавил Дональд Трамп. Истребитель также оснащен технологией малозаметности. Союзники США уже интересуются покупкой самолета, но, вероятно, получат неполную его комплектацию, отметил президент США.

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе выступления заявил, что с помощью нового истребителя Вашингтон посылает сигнал своим противникам, что сможет беспрепятственно перебрасывать войска и боевую технику по всему миру. По информации СМИ, сумма контракта составляет $20 млрд. На его получение также претендовала компания Lockheed Martin.

Убытки Boeing за последние шесть лет составили $33 млрд. В середине октября производитель оценил сумму на решение финансовых проблем в $25 млрд. Эти средства компания позднее привлекла за счет продажи акций и долговых расписок, а также в виде новых кредитов.