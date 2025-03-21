Украина намерена блокировать теле- и радиосигналы из Беларуси

По его словам, постановление, которое устанавливает порядок использования системы специального телерадиовещания, было принято Кабинетом министров Украины. Мельничук обратил внимание, что система специального телерадиовещания предназначена для блокировки сигналов как наземного телевизионного вещания, так и радиовещания в FM-диапазоне радиочастот, которое распространяется с территорий Беларуси, России, а также Приднестровской Молдавской республики.