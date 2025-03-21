CША отправят второй авианосец на Ближний Восток

По словам чиновника, это будет второй раз за шесть месяцев, когда США держат в этом регионе две авианосные ударные группы, обычно там размещают только одну.
США 16 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов, американские военные нанесли удары по столице Сане и еще как минимум трем провинциям.
В тот же день хуситы атаковали авианосец США USS Harry S Truman с применением 18 ракет и беспилотников и заявили, что удары по Йемену не останутся без ответа. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен в ответ на атаку США по нескольким йеменским провинциям, в результате которой погибло не менее 50 человек.