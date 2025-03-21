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CША отправят второй авианосец на Ближний Восток

Вашингтон усилит присутствие военных кораблей ВМС на Ближнем Востоке. Там разместят два авианосца, соответствующий приказ отдал министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Associated Press.

Источник: AFP/US Navy

По словам чиновника, это будет второй раз за шесть месяцев, когда США держат в этом регионе две авианосные ударные группы, обычно там размещают только одну.

США 16 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов, американские военные нанесли удары по столице Сане и еще как минимум трем провинциям.

В тот же день хуситы атаковали авианосец США USS Harry S Truman с применением 18 ракет и беспилотников и заявили, что удары по Йемену не останутся без ответа. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен в ответ на атаку США по нескольким йеменским провинциям, в результате которой погибло не менее 50 человек.