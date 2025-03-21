Эрдоган заявил, что правительство не потерпит уличного террора в Турции

Он добавил, что оппозиционеры на публике льют крокодиловы слезы, а за закрытыми дверями радуются аресту мэра. Более того, суд предъявил им обвинения по поводу их дипломов (у Имамоглу аннулировали диплом о высшем образовании, в связи с чем он не может избираться в президенты), коррупции и воровства, но они никак на это не отреагировали.