Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за «проблемы зимнего времени»

«Есть всего два варианта, не три или больше, а всего два. Но к консенсусу насчет одного из двух никак не могут прийти. Но тогда для чего нужен Евросоюз?.. В Брюсселе ни о чем не могут принять решение. Так давайте вернем назад и не только наши часы, но и самоопределение наций!» — отметил автор статьи.