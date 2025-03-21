«Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну… Но даже это не самый сложный процесс рождения решения в Брюсселе. Есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов», — пишет издание.
Газета напомнила, что много лет ведутся дискуссии об отмене зимнего времени, поскольку его экономическая польза отсутствует или минимальна, однако ЕС не может прийти к единому решению, оставить зимнее время или летнее.
«Есть всего два варианта, не три или больше, а всего два. Но к консенсусу насчет одного из двух никак не могут прийти. Но тогда для чего нужен Евросоюз?.. В Брюсселе ни о чем не могут принять решение. Так давайте вернем назад и не только наши часы, но и самоопределение наций!» — отметил автор статьи.
Он также усомнился в компетентности руководителей евроструктур, припомнив смехотворные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы использовании в производстве российского оружия «чипов из стиральных машин».
Евросоюз обсуждает вопрос об отмене перевода часов два раза в год с 2018 года. Глава администрация премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял на правительственном брифинге, что Будапешт готов поддержать отмену, но необходимо общее решение на уровне ЕС, чтобы не возникало путаницы во времени между разными странами-членами сообщества.