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Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за «проблемы зимнего времени»

БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Венгерская газета Magyar Nemzet усомнилась в компетенции руководства Евросоюза принимать важные решения, если там несколько лет не могут решить вопрос с отменой зимнего времени.

Источник: © РИА Новости

«Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну… Но даже это не самый сложный процесс рождения решения в Брюсселе. Есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов», — пишет издание.

Газета напомнила, что много лет ведутся дискуссии об отмене зимнего времени, поскольку его экономическая польза отсутствует или минимальна, однако ЕС не может прийти к единому решению, оставить зимнее время или летнее.

«Есть всего два варианта, не три или больше, а всего два. Но к консенсусу насчет одного из двух никак не могут прийти. Но тогда для чего нужен Евросоюз?.. В Брюсселе ни о чем не могут принять решение. Так давайте вернем назад и не только наши часы, но и самоопределение наций!» — отметил автор статьи.

Он также усомнился в компетентности руководителей евроструктур, припомнив смехотворные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы использовании в производстве российского оружия «чипов из стиральных машин».

Евросоюз обсуждает вопрос об отмене перевода часов два раза в год с 2018 года. Глава администрация премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял на правительственном брифинге, что Будапешт готов поддержать отмену, но необходимо общее решение на уровне ЕС, чтобы не возникало путаницы во времени между разными странами-членами сообщества.