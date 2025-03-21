Госдеп отказался называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияде

«Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора», — сказала она на брифинге.
Брюс добавила, что считает неуместным обсуждать имена конкретных лиц.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима «прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру».
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая «челночная дипломатия» нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.