Трамп: США сейчас обсуждают раздел украинской территории

Европейские страны надеются урегулировать конфликт «миром через силу». Россия же требует существенных уступок. Business Insider считает, что Украине, возможно, придется согласиться на невыгодную сделку, особенно если Трамп захочет завершить конфликт быстрее. При этом Киеву сложно планировать свои действия на поле боя, так как союзники постоянно задерживают или откладывают передачу военной помощи, в результате чего Украина, даже получив заветное оружие, уже не может добиться превосходства, а «просто догоняет». Business Insider заключил, что Россия, скорее всего, имеет преимущество на переговорах.