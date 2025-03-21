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Лавров: Переговоры между РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля прошли без подготовки

В МИД России раскрыли деталь переговоров между Россией и США.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между делегациями США и России, состоявшиеся 18 февраля, прошли без какой-либо предварительной подготовки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Никакой предварительной работы не было», — подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе Дональда Трампа. Все понимали, что не Трамп разрывал отношения, а предыдущий президент США — Джо Байден. Однако, несмотря на это, США остаются единой страной. Уже во время диалога по телефону американский лидер Трамп предложил встретиться в Эр-Рияде.

Он сообщил, что полетели туда через три дня после того, как поговорили. Поэтому никакой подготовки не было. Однако, как он уточнил, каждая сторона готовилась: российская команда — в Министерстве иностранных дел, а американская — в Государственном департаменте.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры на высоком уровне. С российской стороны в них приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.