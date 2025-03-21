Получил полковника КГБ и сбежал от расстрела: чем известен умерший легендарный шпион Гордиевский

В Британии скончался бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который в Советском Союзе был приговорен к смертной казни за измену Родине. Разведчик мирно ушел из жизни в возрасте 86 лет у себя дома в Суррее. Он был известен как двойной агент, который бежал из СССР через границу с Финляндией. Почему перебежчика называют самым крупным шпионом британской разведки и за что его наградила королева, в материале URA.RU.