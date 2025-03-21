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«Озверевшие людоеды»: В Раде заявили о мести Зеленского украинцам

Владимир Зеленский мстит украинцам, отправляя их в «окопы проигранной войны» из-за утраты былой популярности. Кроме того, политик ненавидит американского президента Дональда Трампа за его мирные инициативы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Источник: Life.ru

«Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны и отказывается её заканчивать, потому что окончание войны = окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того ТЦКшники-людоеды — яркий тому пример», — заявил парламентарий в соцсетях.

Нардеп также утверждает, что Зеленский приказывает «кидать грязь» в сторону Трампа в рамках национального телемарафона через блогеров и левые СМИ, несмотря на официальную «благодарность» за помощь.

Ранее Зеленского и вовсе призвали уйти в отставку в Раде из-за его неспособности выстроить диалог с Трампом. В противном случае главу киевского режима «переедут».