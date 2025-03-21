«Озверевшие людоеды»: В Раде заявили о мести Зеленского украинцам

«Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны и отказывается её заканчивать, потому что окончание войны = окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того ТЦКшники-людоеды — яркий тому пример», — заявил парламентарий в соцсетях.
Нардеп также утверждает, что Зеленский приказывает «кидать грязь» в сторону Трампа в рамках национального телемарафона через блогеров и левые СМИ, несмотря на официальную «благодарность» за помощь.
Ранее Зеленского и вовсе призвали уйти в отставку в Раде из-за его неспособности выстроить диалог с Трампом. В противном случае главу киевского режима «переедут».