«Озверевшие людоеды»: В Раде заявили о мести Зеленского украинцам

«Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны и отказывается её заканчивать, потому что окончание войны = окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того ТЦКшники-людоеды — яркий тому пример», — заявил парламентарий в соцсетях.