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Глава МО Хегсет не уточнил, назван ли новый истребитель США в честь Трампа

Трамп является 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Глава министерства обороны США Пит Хегсет отказался уточнить, получил ли разрабатываемый американский истребитель шестого поколения F-47 кодовое обозначение в честь президента Дональда Трампа, который является 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Хегсета спросили журналисты, назван ли этот истребитель в честь главы Белого дома. Однако он не стал отвечать.

«Я горжусь F-47, это очень важная платформа», — сказал он.

По словам Трампа, союзники США также желают приобрести новые истребители, а Вашингтон готов их продавать. При этом он не исключил, что это могут быть менее совершенные версии.

Ранее глава Белого дома представил разрабатываемый в Соединенных Штатах истребитель шестого поколения. Трамп подчеркивал, что его уже тайно испытывают. Он также утверждал, что этот самолет превосходит любые другие в мире.

До этого в социальных сетях КНР показали фотографии и видео, на которых, предположительно, запечатлен первый полет китайского истребителя шестого поколения.