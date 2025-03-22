Глава МО Хегсет не уточнил, назван ли новый истребитель США в честь Трампа

Глава министерства обороны США Пит Хегсет отказался уточнить, получил ли разрабатываемый американский истребитель шестого поколения F-47 кодовое обозначение в честь президента Дональда Трампа, который является 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Хегсета спросили журналисты, назван ли этот истребитель в честь главы Белого дома. Однако он не стал отвечать.
«Я горжусь F-47, это очень важная платформа», — сказал он.
По словам Трампа, союзники США также желают приобрести новые истребители, а Вашингтон готов их продавать. При этом он не исключил, что это могут быть менее совершенные версии.
Ранее глава Белого дома представил разрабатываемый в Соединенных Штатах истребитель шестого поколения. Трамп подчеркивал, что его уже тайно испытывают. Он также утверждал, что этот самолет превосходит любые другие в мире.
До этого в социальных сетях КНР показали фотографии и видео, на которых, предположительно, запечатлен первый полет китайского истребителя шестого поколения.