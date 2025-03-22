Новости СВО. ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину, разбита ракетная база ВСУ под Кировоградом, Зеленский провоцирует Трампа, 22 марта

— Солдатам в Донбассе страшно и холодно в окопах, их обстреливают с беспилотников и из артиллерии. Они каждый день сталкиваются с болью и смертью. Некоторые из них видели гибель тех, кого они любили больше всего на свете. Для них не имеет значения, что говорят в кабинетах Вашингтона или Москвы, потому что мировые лидеры не чувствуют и не видят того, что переживают и видят они, — пишет испанское издание El País.