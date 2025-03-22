Госдеп не стал называть состав делегации США на переговоры по Украине

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась раскрывать состав американской делегации, участвующей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Эр-Рияде.
Она отметила, что в делегацию входят высокопоставленные чиновники, однако среди них нет директоров. Брюс также подчеркнула, что считает упоминание конкретных имен неуместным.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки планируют провести в Саудовской Аравии переговоры между представителями России и Украины без прямого контакта сторон, и выяснить условия каждой для полного прекращения огня.