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Госдеп не стал называть состав делегации США на переговоры по Украине

Как уточнили в Госдепе, это будут высокопоставленные чиновники, не директора.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась раскрывать состав американской делегации, участвующей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Эр-Рияде.

Она отметила, что в делегацию входят высокопоставленные чиновники, однако среди них нет директоров. Брюс также подчеркнула, что считает упоминание конкретных имен неуместным.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки планируют провести в Саудовской Аравии переговоры между представителями России и Украины без прямого контакта сторон, и выяснить условия каждой для полного прекращения огня.