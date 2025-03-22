Париж призвал ЕС применить мощный инструмент в торговой войне с США: вот о чем речь

Евросоюз может применить «антипринудительный инструмент» в торговой войне с США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сообщается, что инициатором применения самых мощных инструментов ответ на возможное введение Вашингтоном пошлин с целью давления на Брюссель является Франция.