Париж призвал ЕС применить мощный инструмент в торговой войне с США: вот о чем речь

Евросоюз может применить «антипринудительный инструмент» в торговой войне с США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сообщается, что инициатором применения самых мощных инструментов ответ на возможное введение Вашингтоном пошлин с целью давления на Брюссель является Франция.
«Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США, если президент Дональд Трамп применит пошлины, чтобы заставить блок изменить политику», — сказано в публикации.
Речь идет в числе прочего об ограничении на торговлю, прямые иностранные инвестиции, доступ к госзакупкам и права на интеллектуальную собственность.
При этом Еврокомиссия не рассматривает применение указанных мер до объявления Штатами конкретной информации по экономическим ограничениям в отношении ЕС.
Напомним, Соединенные Штаты намерены ввести пошлины на товары из стран Евросоюза. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, уточнив, что поводом для введения пошлин является «ужасное» отношение ЕС к Вашингтону.
При этом Еврокомиссия заявила, что ЕС немедленно ответит на обещанные Трампом 25-процентные пошлины и напомнила Вашингтону о масштабах европейского рынка, который может стать ощутимой потерей для США.
Тем временем в Евросоюзе нарастают разногласия по поводу ответных мер на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий.