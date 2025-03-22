Трамп опроверг утверждение, что РФ не согласна с прекращением огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не отвергал идею прекращения огня на Украине. Предположение о том, что Москва якобы не согласна с американским предложением о прекращении огня, высказал один из представителей СМИ во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.
«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», — сказал американский лидер в ответ на вопрос, будут ли ужесточаться рестрикции в отношении России из-за ее якобы несогласия с предложением по прекращению огня.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что договоренность о частичном прекращении огня, достигнутая в ходе телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, якобы является «шагом назад».
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф высказал мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение двух недель.