Трамп: Крайний срок введения режима прекращения огня на Украине не обсуждался

Президенты России и США не обсуждали установление крайнего срока для введения режима прекращения огня на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Не крайний срок», — сказал Трамп во время общения с прессой в Белом доме, выразив уверенность, что режим прекращения огня будет введен.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не отвергал идею прекращения огня на Украине. Предположение о том, что Москва якобы не согласна с американским предложением о прекращении огня, высказал один из представителей СМИ во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня.
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф высказал мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение двух недель.