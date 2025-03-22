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Трамп: Крайний срок введения режима прекращения огня на Украине не обсуждался

Президент США заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждали крайний срок прекращения огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США не обсуждали установление крайнего срока для введения режима прекращения огня на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Не крайний срок», — сказал Трамп во время общения с прессой в Белом доме, выразив уверенность, что режим прекращения огня будет введен.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не отвергал идею прекращения огня на Украине. Предположение о том, что Москва якобы не согласна с американским предложением о прекращении огня, высказал один из представителей СМИ во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф высказал мнение, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение двух недель.