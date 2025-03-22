Трамп сделал откровенное заявление: раздел украинских территорий обсуждается прямо сейчас

Россия и Украина ведут переговоры о полном прекращении огня, обсуждается также вопрос принадлежности территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома.
«Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. При этом президент США выразил уверенность, что вскоре будет достигнуто полное прекращение огня на Украине, а затем будет заключено соглашение об урегулировании конфликта.
При этом Трамп отметил, что президенты России и США не обсуждали установление крайнего срока для введения режима прекращения огня на Украине во время своего общения по телефону, однако заявил об уверенности, что прекращение огня будет достигнуто.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не отвергал идею прекращения огня на Украине. Предположение о том, что Москва якобы не согласна с американским предложением о прекращении огня, высказал один из представителей СМИ во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины.
При этом Трамп назвал Путина очень сильным и твёрдым человеком, каким он и был всегда. По словам Трампа, 18 марта Путин в очередной раз это доказал, снова вызвав у лидера США неподдельное восхищение.
Напротив, Владимир Зеленский назвал шагом назад временную остановку огня после беседы Путина и Трампа.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что киевский режим пообещал президенту США Дональду Трампу прекратить бить по энергетическим объектам России, а на деле был отдан приказ о новых ударах.
Напомним, в ночь на 19 марта украинские дроны атаковали нефтебазу под Краснодаром. Однако провокация Киева не сработала. Президент России Владимир Путин не отменил приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины.