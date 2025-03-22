Трамп сделал откровенное заявление: раздел украинских территорий обсуждается прямо сейчас

Также президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не отвергал идею прекращения огня на Украине. Предположение о том, что Москва якобы не согласна с американским предложением о прекращении огня, высказал один из представителей СМИ во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.