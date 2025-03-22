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Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что президент России Владимир Путин не отвергал предложение о прекращении огня на Украине. Он добавил, что в течение последних суток у него прошло «несколько хороших разговоров о России и Украине».

Источник: Reuters

«В ответ на вопрос о его переговорах с Путиным по Украине он сказал, что Путин не отвергал прекращение огня и сказал, что у русских уже много санкций», — говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о взаимном с Украиной отказе от ударов по энергетическим ударам на 30 дней. 11 марта Украина приняла инициативу президента США о полном прекращении огня на 30 дней.