Al Arabiya узнала о требовании лидера Сирии к России выдать Башара Асада

Асад бежал из Сирии в начале декабря прошлого года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ее лидер — аш-Шараа, ранее был более известен под псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани) после менее чем двух недель наступления с севера страны захватили Дамаск, что привело к падению режима Асада.