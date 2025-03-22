Bloomberg: Париж хочет применить против США самый мощный торговый инструмент ЕС

Как передает Bloomberg, Франция и еще несколько стран ЕС настаивают на рассмотрении «антипринудительного инструмента». Один из источников пояснил, что он должен стать ответом для стран, которые занимаются принуждением за счет торговых и экономических отношений.
В числе возможных ответных ограничений власти Франции предлагают рассмотреть ограничение торговли, предоставления услуг и некоторых прав интеллектуальной собственности. Кроме того, ЕС может изучить ограничение прямых инвестиций и доступа к госзакупкам.
12 марта начали действовать американские пошлины в размере 25% на сталь и алюминий из Евросоюза. ЕС ответил введением тарифов на €26 млрд. Президент США Дональд Трамп грозил, что Вашингтон также может ввести пошлины в размере 200% на вино и шампанское.