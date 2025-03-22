Госдеп: США не намерены прекращать работу по противодействию Sputnik и RT

Она подчеркнула, что это не означает прекращения усилий, а лишь изменение подходов, расширения охвата и форматов взаимодействия. По её словам, в США существуют различные аналогичные структуры и системы, которые сейчас подвергаются изменениям. В связи с закрытием некоторых американских изданий Брюс отметила, что Вашингтон не собирается полностью отказываться от работы, а планирует провести реформы для более рационального и эффективного использования бюджетных средств.