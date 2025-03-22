Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США не намерены прекращать работу по противодействию Sputnik и RT

По словам Брюс, в США действует множество схожих структур и систем, которые в настоящее время претерпевают изменения.

Источник: Аргументы и факты

США не собираются прекращать свою работу по противодействию российским медиа, таким как Sputnik и RT, и намерены продолжать эту деятельность с усилением и улучшением методов, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя приостановку работы «Голоса Америки», признанного в России СМИ-иноагентом.

Она подчеркнула, что это не означает прекращения усилий, а лишь изменение подходов, расширения охвата и форматов взаимодействия. По её словам, в США существуют различные аналогичные структуры и системы, которые сейчас подвергаются изменениям. В связи с закрытием некоторых американских изданий Брюс отметила, что Вашингтон не собирается полностью отказываться от работы, а планирует провести реформы для более рационального и эффективного использования бюджетных средств.

Как отметила Брюс, это не является отступлением, а, наоборот, подготовкой к более умной и мощной продолжению работы в будущем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» является суверенным делом США, эти средства массовой информации вряд ли можно назвать популярными и востребованными в России.