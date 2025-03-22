Госдеп: США не намерены прекращать работу по противодействию Sputnik и RT

США не собираются прекращать свою работу по противодействию российским медиа, таким как Sputnik и RT, и намерены продолжать эту деятельность с усилением и улучшением методов, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя приостановку работы «Голоса Америки», признанного в России СМИ-иноагентом.
Она подчеркнула, что это не означает прекращения усилий, а лишь изменение подходов, расширения охвата и форматов взаимодействия. По её словам, в США существуют различные аналогичные структуры и системы, которые сейчас подвергаются изменениям. В связи с закрытием некоторых американских изданий Брюс отметила, что Вашингтон не собирается полностью отказываться от работы, а планирует провести реформы для более рационального и эффективного использования бюджетных средств.
Как отметила Брюс, это не является отступлением, а, наоборот, подготовкой к более умной и мощной продолжению работы в будущем.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» является суверенным делом США, эти средства массовой информации вряд ли можно назвать популярными и востребованными в России.