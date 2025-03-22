Fox: Трамп рассматривает возможность снятие санкций с Турции

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции. Об этом сообщает Fox News Digital, ссылаясь на источники.
Глава Белого дома выразил готовность помочь завершить сделку по поставке американских F-16 и не исключил продажу Турции истребителей F-35.
Отмечается, что для этого Вашингтон и Анкара должны договориться о нейтрализации находящихся на вооружении республики российских зенитных ракетных систем С-400.
Ранее стало известно, что Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, планирует ли он вводить новые санкции в отношении России.
До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Вашингтон сделал исключение для Будапешта из американских санкций при оплате поставок газа из России по контрактам с «Газпромом».