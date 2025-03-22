Уиткофф заявил о скором прекращении огня РФ и Украины в Черном море

«Соглашение должно заработать примерно в ближайшую неделю. Есть еще детали, которые нужно обсудить. Это большое достижение в переговорах», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.