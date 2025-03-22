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Уиткофф заявил о скором прекращении огня РФ и Украины в Черном море

Соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но не подкрепил свою позицию аргументами.

С прогнозом по возможному прекращению огня выступил посланник президента США Уиткофф.

Соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, но не подкрепил свою позицию аргументами.

«Соглашение должно заработать примерно в ближайшую неделю. Есть еще детали, которые нужно обсудить. Это большое достижение в переговорах», — заявил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.

Также спецпосланник президента США заявил, что Зеленский и Ермак в большей степени признали, что Украине не стать частью НАТО. Обсуждению переговоров и мирного урегулирования конфликта американцы посвятили около 20 минут.

Несколькими днями ранее Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на территории Украины возможно в течение нескольких следующих недель. По его словам, это должно произойти после переговоров, посвященных этой теме.