Спецпосланник Уиткоф: Киев согласился с проведением выборов на Украине

Уиткофф сделал и ряд других заявлений. Так, он сообщил, что мораторий на прекращение огня в Черном море может быть введен в течение недели. Кроме того, спецпосланник Трампа сказал, что Зеленский и его команда в значительной степени признали, что Украина никогда не станет членом НАТО. А еще Уиткофф подчеркнул, что он на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны.