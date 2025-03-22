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Спецпосланник Уиткоф: Киев согласился с проведением выборов на Украине

Киевские власти согласились с необходимостью проведения выборов на Украине.

Киевские власти согласились с необходимостью проведения выборов на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткоф.

«Они уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Уиткофф сделал и ряд других заявлений. Так, он сообщил, что мораторий на прекращение огня в Черном море может быть введен в течение недели. Кроме того, спецпосланник Трампа сказал, что Зеленский и его команда в значительной степени признали, что Украина никогда не станет членом НАТО. А еще Уиткофф подчеркнул, что он на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны.