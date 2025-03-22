Спецпосланник Уиткофф: Украина согласилась провести выборы в стране

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф утверждает, что на Украине дали согласие на проведение выборов в стране. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Они согласились на это. Выборы на Украине будут», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если их решат проводить.
До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что украинские власти не намерены отменять военное положение на Украине и проводить выборы главы государства в случае заключения временного перемирия с РФ.