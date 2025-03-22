Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным по миру на Украине

По словам посланника, Путин представил ему одну гипотетическую ситуацию, но подчеркнул, что это лишь один пример из множества, которые могут произойти на линии боевого соприкосновения. Как передает слова российского лидера Уиткофф, на каждом участке фронта своя ситуация, и каждый из них требует отдельного обсуждения.