Уиткофф заявил о согласии властей Украины на проведение выборов

Спецпосланник также заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО». Отказ Киева от вступления в блок — одно из ключевых требований Москвы. Уиткофф отметил, что несмотря на это, еще возможно обсуждение предоставления Украине формата защиты по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора (согласно ей нападение на одного члена НАТО равноценно нападению на всех).