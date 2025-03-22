«Молился за друга»: Путин обращался к Богу после покушения на Трампа

Он акцентировал внимание, что тогда республиканец ещё не был президентом, а потому Путин молился за Трампа не как за коллегу, а как за товарища.
«Он пошёл в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента. Не потому что он был президентом и мог стать президентом Соединённых Штатов, а потому, что он был его другом, и он молился за своего друга», — произнёс Уиткофф.
Напомним, что всего известно о трёх попытках покушения на главу Белого дома. Первая и самая опасная из них была совершена 13 июля прошлого года в Пенсильвании, когда выпущенная пуля прошла в миллиметрах от головы Трампа. Второй раз расправиться с республиканцем хотели 15 сентября. О предотвращении третьего покушения калифорнийская полиция отчиталась 13 октября.