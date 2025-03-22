Патрушев поручил создать рабочую группу по развитию садоводства

Патрушев отметил, что садоводство и огородничество затрагивают интересы миллионов россиян, так как садовые участки используются не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но и как места постоянного проживания. Он подчеркнул, что основная цель комиссии — активизация работы по решению проблем, связанных с этой сферой.