Патрушев поручил создать рабочую группу по развитию садоводства

В России по инициативе вице-премьера Дмитрия Патрушева будет создана единая межведомственная рабочая группа, которая займется оперативным решением вопросов в сфере садоводства и огородничества.
Это решение было принято на заседании правительственной комиссии, посвященном развитию этой отрасли, в ходе которого обсуждались такие вопросы, как льготные тарифы на электроэнергию, вывоз твердых коммунальных отходов и водоснабжение.
Патрушев отметил, что садоводство и огородничество затрагивают интересы миллионов россиян, так как садовые участки используются не только для выращивания сельскохозяйственной продукции, но и как места постоянного проживания. Он подчеркнул, что основная цель комиссии — активизация работы по решению проблем, связанных с этой сферой.
Кроме того, участники заседания обсудили возможности использования портала государственных услуг для проведения голосований и других видов коммуникации с гражданами, занимающимися садоводством и огородничеством.
Ранее сообщалось, что за нарушение правил по обустройству мангала на даче грозит штраф до 15000.