Bloomberg: Франция призывает применить торговый инструмент против США

Французские власти призывают Европейский союз задействовать «самый мощный торговый инструмент» на потенциальное введение Соединенными Штатами торговых пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, которые считают, что так называемый инструмент противодействия принуждению… должен быть рассмотрен», — сказано в материале.
По мнению создателей механизма, он позволит Евросоюзу эффективно противодействовать экономическому и торговому давлению со стороны третьих государств.
Ранее стало известно, что инициативы французского лидера Эммануэля Макрона по конфликту на Украине грозят столкнуть его с американским коллегой Дональдом Трампом.
До этого европейское издание Politico, ссылаясь на источники, сообщало, что Франция и еще ряд стран Европейского союза выступают против решения ЕК о введении ответных пошлин на товары из США, поскольку рассчитывают избежать торговой войны.