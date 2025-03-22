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Bloomberg: Франция призывает применить торговый инструмент против США

Механизм позволит ЕС эффективно противодействовать экономическому давлению со стороны третьих стран.

Источник: Аргументы и факты

Французские власти призывают Европейский союз задействовать «самый мощный торговый инструмент» на потенциальное введение Соединенными Штатами торговых пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, которые считают, что так называемый инструмент противодействия принуждению… должен быть рассмотрен», — сказано в материале.

По мнению создателей механизма, он позволит Евросоюзу эффективно противодействовать экономическому и торговому давлению со стороны третьих государств.

Ранее стало известно, что инициативы французского лидера Эммануэля Макрона по конфликту на Украине грозят столкнуть его с американским коллегой Дональдом Трампом.

До этого европейское издание Politico, ссылаясь на источники, сообщало, что Франция и еще ряд стран Европейского союза выступают против решения ЕК о введении ответных пошлин на товары из США, поскольку рассчитывают избежать торговой войны.