Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования на Украине

Сам Путин называл «вклинение» украинских войск на территорию Курской области одним из «нюансов», которые требуют прояснения перед тем, как Москва согласится на прекращение огня на Украине. Два других вопроса касались сложности контроля за соблюдением перемирия и того, будет ли идти на Украине мобилизация в этот период и будет ли она получать оружие в эти дни.