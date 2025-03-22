Уиткофф назвал центральным вопросом статус присоединившихся к РФ регионов

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал он.