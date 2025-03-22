Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф назвал центральным вопросом статус присоединившихся к РФ регионов

Спецпосланник отметил, что США ведут очень позитивное обсуждение с Россией по этому вопросу.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон считает «центральным вопросом» украинского конфликта статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на YouTube.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал он.

Уиткофф также добавил, что Вашингтон ведет очень позитивное обсуждение с Москвой по этому вопросу. Спецпосланник президента США отметил, что присоединившиеся территории «де-факто» находятся под контролем Российской Федерации, однако центральным вопросом остается их признание международным сообществом и Украиной.

Ранее Уиткофф заявлял, что на Украине дали согласие на проведение выборов в стране.

Он также сообщал, что Москва и Вашингтон прорабатывают введение между РФ и Украиной моратория на удары по военным и гражданским судам в Черном море.

До этого американский лидер Дональд Трамп говорил, что между Россией и Украиной идут переговоры о прекращении огня и разделе территорий. По словам главы Белого дома, на некоторых участках в зоне специальной военной операции уже действует режим прекращения огня.