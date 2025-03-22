Уиткофф назвал центральным вопросом статус присоединившихся к РФ регионов

Вашингтон считает «центральным вопросом» украинского конфликта статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на YouTube.
«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым… Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал он.
Уиткофф также добавил, что Вашингтон ведет очень позитивное обсуждение с Москвой по этому вопросу. Спецпосланник президента США отметил, что присоединившиеся территории «де-факто» находятся под контролем Российской Федерации, однако центральным вопросом остается их признание международным сообществом и Украиной.
Ранее Уиткофф заявлял, что на Украине дали согласие на проведение выборов в стране.
Он также сообщал, что Москва и Вашингтон прорабатывают введение между РФ и Украиной моратория на удары по военным и гражданским судам в Черном море.
До этого американский лидер Дональд Трамп говорил, что между Россией и Украиной идут переговоры о прекращении огня и разделе территорий. По словам главы Белого дома, на некоторых участках в зоне специальной военной операции уже действует режим прекращения огня.