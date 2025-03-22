Перемирие и статус новых регионов: о чем сейчас пытаются договориться Россия, США и Украина

Делегации РФ, США и Украины должны встретиться в ночь на 24 марта в Саудовской Аравии.
Для США ключевым вопросом украинского конфликта остаются статусы новых регионов России, которые приняли решение войти в состав страны. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, он знает, что население этих регионов разговаривает на русском языке.
Заявления Уиткоффа прозвучали на фоне готовящихся переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой, которые должны пройти в ночь на 24 марта в Саудовской Аравии. Главное о темах, которые будут подняты на грядущей встрече, о чем также рассказал спецпосланник президента США в своем последнем интервью, — в материале URA.RU.
Новые регионы, а именно их статус, являются главным вопросом конфликта на Украине, считает УиткоффФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Главный вопрос украинского конфликта.
По мнению Уиткоффа, центральным вопросом украинского конфликта для США является статус присоединившихся к России субъектов и их признание в мире. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на youtube-канале последнего.
«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — сказал спецпосланник в разговоре с Карлсоном.
Уиткофф считает, что Киев готов расстаться с желанием заполучить членство в НАТОФото: Official White House / Shealah Craighead.
Киев согласен попрощаться с мечтами о НАТО и поприветствовать выборы.
Киевские власти готовы провести выборы, которые точно должны пройти в будущем. Такое мнение о планах Украины высказал Уиткофф.
«Они пройдут, да. [Украинские власти] согласились на это. На Украине будут выборы», — сказал Уиткофф.
Он отметил, что Зеленский в частном порядке согласился с тезисом о невозможности Украины стать частью НАТО. Тем не менее, Уиткофф не исключил возможности обсудить предоставление Украине формата защиты по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена НАТО расценивается как нападение на всех.
Зеленский признает, что Украине не стать частью НАТО, говорит УиткоффФото: Официальный сайт президента Украины.
Черное море может скоро стать спокойным.
Соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю. По мнению Уиткоффа, есть еще детали, которые нужно обсудить сторонам, но это уже большое достижение в переговорах.
США думают над словами Путина о приостановке огня.
Президент России Владимир Путин указал в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на детали возможного соглашения о приостановке огня. По словам американского посланника, слова российского лидера не остались без внимания со стороны США.
«Путин спросил меня на встрече: “Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ, и они не хотят сдаваться? Это лишь один пример из множества, которые могут произойти на линии боевого соприкосновения. На каждом участке фронта своя ситуация, и каждый из них требует отдельного обсуждения”. И мы прямо сейчас обсуждаем эти детали», — рассказал Уиткофф в интервью Карлсону.