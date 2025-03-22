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Пашинян: в 2027 году состоится референдум о новой Конституции Армении

Алиев говорил, что Баку не может заключить мирный договор с Ереваном, пока не внесут правки в конституцию Армении.

Источник: Аргументы и факты

В Армении в 2027 году намерены провести референдум о принятии новой Конституции страны. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил армянский премьер Никол Пашинян, слова которого приводит News.am.

«Мы пойдем по пути принятия новой Конституции. Планируем провести референдум в 2027 году», — сказал он.

Ранее Пашинян вновь предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву подписать мирное соглашение, которое уже было согласовано.

До этого Алиев заявлял, что Баку не может заключить мирный договор с Ереваном, пока не будут внесены правки в армянскую конституцию. По его словам, речь идет о ссылке на документ, который предполагает объединении Карабаха и Армении.