Пашинян: в 2027 году состоится референдум о новой Конституции Армении

В Армении в 2027 году намерены провести референдум о принятии новой Конституции страны. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил армянский премьер Никол Пашинян, слова которого приводит News.am.
«Мы пойдем по пути принятия новой Конституции. Планируем провести референдум в 2027 году», — сказал он.
Ранее Пашинян вновь предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву подписать мирное соглашение, которое уже было согласовано.
До этого Алиев заявлял, что Баку не может заключить мирный договор с Ереваном, пока не будут внесены правки в армянскую конституцию. По его словам, речь идет о ссылке на документ, который предполагает объединении Карабаха и Армении.