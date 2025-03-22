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Уиткофф: встреча президентов России и США может пройти в ближайшие месяцы

Отмечается, что Путин получил сигнал от Трампа о желании восстановить отношения.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа может состояться уже в ближайшие месяцы. В интервью журналисту Такеру Карлсону он выразил уверенность в скором проведении переговоров.

Уиткофф отметил, что его личное впечатление о Путине оказалось положительным. Во время их встречи российский лидер проявил любезность, приняв представителя США. Чиновник подчеркнул, что в период президентства Трампа США достигли значительного прогресса в отношениях с Россией.

По словам Уиткоффа, он передал Путину сигнал от Трампа о желании возобновить двусторонние отношения. Послание подчеркивало стремление обоих лидеров к совместному решению конфликта на Украине. В ответ на это Путин продемонстрировал готовность двигаться в том же направлении.