Уиткофф: встреча президентов России и США может пройти в ближайшие месяцы

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа может состояться уже в ближайшие месяцы. В интервью журналисту Такеру Карлсону он выразил уверенность в скором проведении переговоров.
Уиткофф отметил, что его личное впечатление о Путине оказалось положительным. Во время их встречи российский лидер проявил любезность, приняв представителя США. Чиновник подчеркнул, что в период президентства Трампа США достигли значительного прогресса в отношениях с Россией.
По словам Уиткоффа, он передал Путину сигнал от Трампа о желании возобновить двусторонние отношения. Послание подчеркивало стремление обоих лидеров к совместному решению конфликта на Украине. В ответ на это Путин продемонстрировал готовность двигаться в том же направлении.