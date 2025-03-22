Уиткофф: встреча президентов России и США может пройти в ближайшие месяцы

По словам Уиткоффа, он передал Путину сигнал от Трампа о желании возобновить двусторонние отношения. Послание подчеркивало стремление обоих лидеров к совместному решению конфликта на Украине. В ответ на это Путин продемонстрировал готовность двигаться в том же направлении.