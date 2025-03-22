Уиткофф: есть условия, которые требуются РФ для прекращения огня на Украине

Есть условия, которые потребуются Москве для окончательного прекращения огня в украинском конфликте. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.
«Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело», — сказал он.
Уиткофф также отметил, что мораторий на удары по кораблям в Черном море со стороны РФ и Украины может быть введен «в течение следующей недели или около того».
Ранее Уиткофф заявлял, что американское государство считает «центральным вопросом» конфликта на Украине статус присоединившихся к Российской Федерации регионов и их признание международным сообществом.
Он также сообщал, что Россия и Соединенные Штаты прорабатывают введение между Москвой и Киевым моратория на удары по военным и гражданским судам в Черном море.