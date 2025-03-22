Уиткоф: Трамп послал Путину сигнал о желании восстановить отношения

Президент США Дональд Трамп через своего спецпосланника Стивена Уиткоффа передал президенту РФ Владимиру Путину сигнал о желании восстановить отношения между двумя странами. Об этом Уиткофф сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт. Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину», — сказал спецпосланник Трампа.
По словам Уиткоффа, Владимир Путин также продемонстрировал, что предпочитает идти по данному пути.
Также Стивен Уиткофф заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, 18 марта в ходе телефонного разговора лидеры России и США обсудили множество вопросов, включая будущее развитие двусторонних отношений стран и урегулирование украинского кризиса в целях завершения боевых действий.
После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений.