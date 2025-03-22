Уиткоф: Трамп послал Путину сигнал о желании восстановить отношения

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт. Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину», — сказал спецпосланник Трампа.